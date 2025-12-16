Rob Reiner e Michele Singer un amore lungo quarant' anni e che ha cambiato il finale di Harry ti presento Sally

Rob Reiner e Michele Singer, coppia unita da oltre quarant'anni, hanno vissuto una storia d'amore che ha influenzato anche il celebre film

© Vanityfair.it - Rob Reiner e Michele Singer, un amore lungo quarant'anni (e che ha cambiato il finale di Harry ti presento Sally) Il regista e la fotografa uccisi a coltellate nella loro casa a Los Angeles (per il duplice delitto è stato arrestato il secondogenito Nick) si conobbero nel 1988 sul set di di Harry ti presento Sally. Tra i due fu amore a prima vista, tanto che fu proprio Michelle a ispirare l'happy end della celebre commedia. Vanityfair.it Director Rob Reiner, wife Michele Singer stabbed to death in LA home: Sources La Storia di Nick Reiner: Il Figlio di Rob Reiner e la Sua Lotta Personale - La vita di Nick Reiner, figlio del celebre regista Rob Reiner, è caratterizzata da sfide significative e un straordinario percorso di recupero. notizie.it

“Rob Reiner e Michele Singer sono stati sgozzati. Il figlio 32enne è stato arrestato, la cauzione fissata a 4 milioni”: la notizia di TMZ - TMZ riporta che Nick Reiner, 32 anni, è stato preso in custodia dopo il ritrovamento dei genitori morti accoltellati a Los Angeles ... ilfattoquotidiano.it

Secondo quanto riportato dai registri giudiziari, il figlio di Rob Reiner, Nick, è stato arrestato nella prigione della contea di Los Angeles con l'accusa di omicidio, poche ore dopo che la leggenda di Hollywood e sua moglie, Michele Singer Reiner, sono stati trov - facebook.com facebook

Rob Reiner, la moglie Michele e il figlio Nick avevano partecipato sabato alla festa di Natale del comico Conan O'Brien e lì padre e figlio avrebbero avuto un acceso litigio. Rob e Michele hanno lasciato la festa e non è chiaro se anche Nick se ne sia andato co x.com