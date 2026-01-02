Crudelia | il film con Emma Stone ha un legame poco conosciuto con le Olimpiadi invernali
Il film live-action racconta le origini di una delle villain più iconiche e conosciute dei film animati, diventati grandi classici, della Disney. Nella serata di stasera, su Rai2 alle 21.30, arriverà in prima tv Crudelia, il film con protagonista Emma Stone diretto da Craig Gillespie. Il progetto ispirato al classico animato La carica dei 101 è stato accolto in modo particolarmente positivo, conquistando gli spettatori con una storia originale, l'interpretazione di Emma Stone e una colonna sonora accattivante che l'ha fatto approdare persino alle Olimpiadi invernali. Cosa racconta il film sulle origini di Crudelia De Mon Crudelia, diretto da Craig Gillespie e di cui potete leggere la nostra recensione, è stato scritto da Dana Fox e Tony McNamara e ha al centro . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Bugonia, le location del nuovo film di Lanthimos con Emma Stone tra Inghilterra e Grecia
Leggi anche: "Bugonia" con Emma Stone è un film geniale sul complottismo
Crudelia; Rai, ecco tutti i film e cartoni Disney: da Lilli e il Vagabondo a Biancaneve da Crudelia a La casa dei fantasmi; La programmazione Disney da Capodanno alla Befana: da Lilli e il Vagabondo a Biancaneve e Crudelia; Crudelia su RaiDue.
RAI 2 * “CRUDELIA” – 02/01 : «CRUDELIA RACCONTA LE ORIGINI DELLA VILLAIN DISNEY, EMMA STONE E THOMPSON NEL CAST STELLARE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// La perfida protagonista di “La Carica dei 10” ha un passato interessante. agenziagiornalisticaopinione.it
Crudelia, il nostro incontro con Emma Stone e il cast - Crudelia racconta la storia di uno dei villain più celebri del mondo Disney: Crudelia De Mon, il cui nome in lingua originale è Cruella De Vil. tomshw.it
Crudelia, film su Rai2: trama, attori e cast - Questa sera, venerdì 2 gennaio 2026, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Crudelia, una versione punk de La carica dei 101. msn.com
Il film Crudelia racconta la nascita di una cattiva iconica, tra stile punk, dolore personale e un’irrefrenabile sete di rivalsa - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.