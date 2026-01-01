Sabato 3 gennaio 2026 alle ore 12:30 si disputa Como-Udinese, incontro valido per la giornata di Serie A. La partita si svolge allo Stadio Sinigaglia e vedrà le due squadre affrontarsi con obiettivi diversi: il Como cerca continuità dopo la vittoria sul Lecce, mentre l’Udinese punta a consolidare la propria posizione in classifica. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per analizzare le possibili dinamiche della gara.

Il Como ospita l’Udinese al Sinigaglia nel lunch match di sabato, con l’obiettivo di dare seguito alla bella vittoria sul campo del Lecce è di continuare a navigare nella zona europea della classifica. La formazione lombarda è tornata a vincere e a far registrare un clean sheet, confermandosi una squadra solida che è incappata in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Como-Udinese (sabato 03 gennaio 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Parma-Fiorentina (sabato 27 dicembre 2025 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Spezia-Pescara (sabato 27 dicembre 2025 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Le prossime partite del Como e come acquistare i biglietti; Como-Udinese (sabato 3/1, ore 12.30); Como-Udinese: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Como- affidata ad Arena.

Probabili formazioni Como-Udinese: Douvikas sfida Davis, cosa filtra su Kuhn e Kamara - Nella giornata di sabato 3 gennaio, andrà in scena allo stadio Giuseppe Sinigaglia di ... fantamaster.it