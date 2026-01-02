È stato trovato un cadavere nel Mantovano è di un ragazzo di 31 anni | indagini in corso

Nel comune di Ostiglia, in provincia di Mantova, è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 31 anni. Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare le cause di quanto accaduto. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini in corso.

Il cadavere di un 31enne è stato trovato a Ostiglia, comune che si trova in provincia di Mantova. Indagini in corso per capire cosa possa essere successo.

Cadavere di un 31enne in strada nel Mantovano, indagano i carabinieri - Un 31enne di nazionalità nigeriana è stato trovato privo di vita, questa mattina, in una strada di Ostiglia, nel Mantovano. msn.com

