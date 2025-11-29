Trovato un cadavere in un canale nel Milanese è di un uomo | indagini in corso
È stato ritrovato il corpo di un 43enne in un canale vicino a Garbagnate Milanese (Milano). Si indaga sulle cause del decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Per stabilire le cause della morte dell’uomo, trovato cadavere domenica all’interno di un locale a Floridia, oggi sarà effettuata l’autopsia - facebook.com Vai su Facebook
Trovato un cadavere in un canale nel Milanese, è di un uomo: indagini in corso - Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 29 novembre, è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 43 anni nelle acque di un canale scolmatore nei pressi del torrente Guisa, non lontano dall'ospedale di ... Da fanpage.it
Garbate Milanese: cos’è successo all’uomo trovato nel canale? - Il corpo senza vita di un uomo è stato notato nel primo pomeriggio da un passante che, vedendo una figura galleggiante nelle acque del canale scolmatore vicino al nuovo ospedale di Garbagnate Milanese ... Si legge su alphabetcity.it
Garbagnate milanese, Fa la passeggiata e trova un cadavere - Macabro ritrovamento oggi a Garbagnate Milanese, dove poco prima delle 13 un passante ha visto un corpo senza vita galleggiare nella zona di viale Forlanini, ... Come scrive cronacaossona.com