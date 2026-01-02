Dove vedere in tv Lorenzo Musetti all’ATP di Hong Kong 2026 | chi trasmetterà l’evento

Per seguire Lorenzo Musetti all’ATP di Hong Kong 2026, è importante sapere quali canali trasmettono l’evento. L’appuntamento si svolge dal 5 all’11 gennaio e rappresenta l’inizio della stagione tennistica 2026 per il talentuoso giocatore italiano. In questa guida troverai le informazioni su dove poter vedere le partite di Musetti in tv e in streaming, per seguire ogni suo movimento in modo semplice e affidabile.

Lorenzo Musetti aprirà la stagione 2026 dal torneo ATP 250 di Hong Kong, in programma dal 5 all’11 gennaio. Il cemento outdoor asiatico rappresenterà il primo banco di prova dell’anno per il tennista toscano, chiamato a confermare il proprio status dopo una stagione di alto profilo. Il 2025 ha segnato la definitiva consacrazione di Musetti nell’élite del tennis mondiale: la qualificazione alle ATP Finals e la chiusura dell’anno al numero 8 del ranking certificano una crescita costante. Un percorso impreziosito dalla semifinale al Roland Garros e dai quarti di finale agli US Open, risultati che hanno messo in luce soprattutto l’eccellente rendimento sulla terra battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

