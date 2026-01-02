Crans-Montana un altro ferito al Niguarda | Arrivato un 19enne ma è morto il suo migliore amico

Un giovane ferito nell’incendio di Crans-Montana, in Svizzera, è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano. Si tratta di un 19enne che, purtroppo, ha perso il suo migliore amico nell’incidente. L’evento ha suscitato preoccupazione e attenzione sulla sicurezza nelle zone montane, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

Milano, 2 gennaio 2026 – Un altro ragazzo ferito nell’ incendio di Crans-Montana, in Svizzera, è atterrato all’ospedale Niguarda di Milano. Il suo arrivo era stato annunciato in mattinata dall’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso. Dopo i tre di ieri sera (due 16enni e una 29), quindi, si tratta del quarto paziente, ma entra sera o la nottata dovrebbero arrivarne altri tre. In una combo l'incendio e i soccorsi dopo l'incidente a Crans Montana, 1 gennaio 2026. AFP +++NPK++ Strage Crans-Montana, Bertolaso: “Altri 4 giovani in arrivo al Niguarda. Identificati 6 italiani feriti non trasportabili” Quarto ferito al Niguarda, un 19enne di Baveno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crans-Montana, un altro ferito al Niguarda: “Arrivato un 19enne, ma è morto il suo migliore amico” Leggi anche: Crans-Montana, Bertolaso: "Al Niguarda tre ragazzi italiani feriti" Leggi anche: Come stanno i tre ragazzi ustionati a Crans Montana e ricoverati al Niguarda Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Crans-Montana, Tajani: Sono 16 gli italiani dispersi, 15 i feriti; Crans-Montana: numerose vittime a Zurigo, Losanna e Ginevra; Strage di Crans-Montana, Tajani: «Sei italiani dispersi e 13 feriti»; Tragedia Crans Montana: 47 morti e 115 di feriti al party di Capodanno, no attentato. Crans-Montana, un altro ferito al Niguarda: "Arrivato un 19enne, ma è morto il suo migliore amico" - Gregorio, di Baveno, è in prognosi riservata ma dall’ospedale fanno sapere che “le sue condizioni sono meglio del previsto”. msn.com

Strage di Crans-Montana: tra i feriti c’è anche Eliot Thelen, calciatore del Pescara. “Ho visto cose orribili, il mio migliore amico sarà operato” - Il giovane ha riportato solo leggere ustioni alle dita della mano destra e già ieri è stato dimesso dall'ospedale ... ilfattoquotidiano.it

Strage di Crans-Montana. C'è un ferito grave di Baveno, è Gregory Esposito ricoverato al Niguarda - Il giovane è stato portato prima a Berna e poi è stato trasferito al centro grandi ustionati dell'ospedale Niguarda a Milano: è ... rainews.it

Almeno 47 morti nel rogo di Crans-Montana, al Niguarda tre italiani feriti

Crans Montana, Eliot Thelen: «Ho visto cose orribili» x.com

Crans-Montana, media: il locale faceva entrare anche i tredicenni - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.