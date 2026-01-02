Conferma ufficiale sugli italiani | tragedia Crans Montana l’annuncio di Tajani e protezione civile

La tragica notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, ha causato gravi perdite tra gli italiani coinvolti. Il ministro degli Esteri Tajani ha confermato la tragedia, mentre le autorità di protezione civile si attivano per gestire l’emergenza. In questa nota, forniamo le informazioni ufficiali e gli aggiornamenti più recenti sulla vicenda.

La notte di Capodanno si è trasformata in un incubo senza ritorno nella località alpina di lusso di Crans-Montana. Quella che doveva essere una festa tra musica, brindisi e l’inizio di un nuovo anno si è conclusa con uno dei bilanci più drammatici mai registrati nella zona: almeno quarantasette morti e un centinaio di feriti, molti dei quali in condizioni gravissime. Un’esplosione improvvisa ha devastato un bar molto frequentato, lasciando dietro di sé macerie, fiamme e un dolore che ha superato in poche ore i confini svizzeri. L’esplosione è avvenuta intorno all’1:30 del 1° gennaio nel noto bar Le Constellation, durante i festeggiamenti per il nuovo anno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

