Conferma ufficiale sugli italiani | tragedia Crans Montana l’annuncio di ministro Tajani e protezione civile

Il ministro Tajani e la Protezione Civile hanno confermato la tragica notizia riguardante gli italiani coinvolti a Crans-Montana. La notte di Capodanno si è trasformata in un evento drammatico nella rinomata località alpina, segnando profondamente la comunità e richiedendo interventi immediati. Si attendono aggiornamenti ufficiali sulle modalità e le cause di questa tragedia.

La notte di Capodanno si è trasformata in un incubo senza ritorno nella località alpina di lusso di Crans-Montana. Quella che doveva essere una festa tra musica, brindisi e l’inizio di un nuovo anno si è conclusa con uno dei bilanci più drammatici mai registrati nella zona: almeno quarantasette morti e un centinaio di feriti, molti dei quali in condizioni gravissime. Un’esplosione improvvisa ha devastato un bar molto frequentato, lasciando dietro di sé macerie, fiamme e un dolore che ha superato in poche ore i confini svizzeri. L’esplosione è avvenuta intorno all’1:30 del 1° gennaio nel noto bar Le Constellation, durante i festeggiamenti per il nuovo anno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Strage di Crans-Montana, ci sono italiani ricoverati e dispersi dopo l'esplosione del bar a Capodanno; Dramma di Crans-Montana, Tajani: «Una quindicina di italiani dispersi»; Biathlon in lutto: morto norvegese Sivert Bakken; Strage di Capodanno, la decisione della Svizzera è appena arrivata: cosa succede.

Tragedia della montagna in Nepal: si teme una strage di italiani - Il ministero degli Affari Esteri conferma le informazioni in suo possesso sui cittadini italiani coinvolti negli ultimi giorni in una serie di valanghe in Nepal. unionesarda.it

Sarebbe Emanuele Galeppini, 17 anni, la prima vittima italiana della strage di Capodanno a Crans-Montana. L’annuncio della Federgolf, mentre la famiglia attende la conferma ufficiale del DNA - facebook.com facebook

