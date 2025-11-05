Concorso DDG n. 29392025 per la secondaria e DDG n. 29382025 per infanzia e primaria: conclusa la fase di presentazione della domanda la fase successiva sarà la prova scritta. Il Ministero pubblicherà le date nazionali all'interno delle quali gli USR convocheranno i candidati. La convocazione dovrà pervenire almeno quindici giorni prima rispetto la data della prova. L'articolo Prova scritta concorso docenti PNRR3: 27 novembre infanzia e primaria, dal 1° al 5 dicembre secondaria LO SPECIALE . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it