Prova scritta concorso docenti PNRR3 | 27 novembre infanzia e primaria dal 1° al 5 dicembre secondaria LO SPECIALE
Concorso DDG n. 29392025 per la secondaria e DDG n. 29382025 per infanzia e primaria: conclusa la fase di presentazione della domanda la fase successiva sarà la prova scritta. Il Ministero pubblicherà le date nazionali all'interno delle quali gli USR convocheranno i candidati. La convocazione dovrà pervenire almeno quindici giorni prima rispetto la data della prova. L'articolo Prova scritta concorso docenti PNRR3: 27 novembre infanzia e primaria, dal 1° al 5 dicembre secondaria LO SPECIALE . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondisci con queste news
Concorso Regione Abruzzo Assistenti Amministrativi - Come studiare per la prova scritta (Ecco le date) - facebook.com Vai su Facebook
Concorso docenti PNRR3, avvio PROVA SCRITTA. Richiesta documenti per ausili e tempi aggiuntivi candidati con DSA e rinvio per gravidanza. Scadenze USR - X Vai su X
Prova scritta concorso docenti PNRR3: dove, quando e come si svolgerà [LO SPECIALE] - 2938/2025 per infanzia e primaria: conclusa la fase di presentazione ... Secondo orizzontescuola.it
Concorso Scuola PNRR3, prova scritta: come funziona e cosa studiare. La guida completa - La guida completa alla prova scritta del Concorso Scuola PNRR3: come prepararsi al meglio, consigli per lo studio e tutti gli aggiornamenti. Come scrive leggioggi.it
Concorso docenti PNRR3: attesi a breve i numeri ufficiali dei candidati. Pillole di Question Time - Nel question time del 3 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto ... orizzontescuola.it scrive