Chiara Costanzo 16 anni morta a Crans-Montana | prima vittima italiana identificata Simpatica generosa | sapeva ascoltare

Chiara Costanzo, 16 anni di Milano, è la prima vittima italiana confermata nell’incidente di Crans-Montana. Descritta come una ragazza simpatica e generosa, Chiara era tra i dispersi nel tragico evento. La sua scomparsa ha suscitato dolore e cordoglio tra amici e familiari. Questo episodio ricorda l’importanza di approfondire le cause e le circostanze di una tragedia che ha colpito profondamente una comunità.

Milano – "Chiara non ce l'ha fatta e noi siamo distrutte". Parla una sedicenne, amica di Chiara Costanzo, la ragazza milanese che era tra i dispersi nell'inferno del bar-discoteca di Crans-Montana e che ora risulta essere tra le vittime. Insieme, praticavano ginnastica acrobatica. "Perdiamo una ragazza che per noi era come una sorella". Lo dice a nome di tutte le compagne di corso. "Chiara si era avvicinata a questo sport quando era piccola e ora lo praticava a livello agonistico. Ma non era solo brava a livello tecnico: aveva la grande capacità di far sentire a proprio agio le persone. Era simpatica, diffondeva il buon umore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiara Costanzo, 16 anni, morta a Crans-Montana: prima vittima italiana identificata. “Simpatica, generosa: sapeva ascoltare” Leggi anche: Chi è Chiara Costanzo, 16 anni, dispersa a Crans-Montana: il liceo Moreschi, lo sport, la casa in svizzera. I genitori: “Appesi alla speranza” Leggi anche: “È morto”. Crans Montana, chi è la prima vittima italiana Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. I nomi dei dispersi italiani e dei ricoverati dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana; Italiani dispersi a Crans Montana, chi sono: Giovanni, Chiara e gli altri. I genitori: «Aiutateci a trovarli»; Incendio a Capodanno, un genovese tra le vittime; Crans Montana, scendono a sei gli italiani dispersi. Alcuni sono minorenni. Ecco i primi nomi. Chi è Chiara Costanzo, 16 anni, dispersa a Crans-Montana: il liceo Moreschi, la ginnastica, la casa in Svizzera. I genitori: “Appesi alla speranza” - Milano, la 16enne originaria di Arona risulta tra i dispersi nell’incendio di Capodanno a Le Constellation. msn.com

