Chi è Chiara Costanzo 16 anni dispersa a Crans-Montana | il liceo Moreschi lo sport la casa in svizzera I genitori | Appesi alla speranza

Chiara Costanzo, 16 anni, è tra le persone scomparse a Crans-Montana. Originaria di Arona e studentessa al liceo Moreschi di Milano, vive con i genitori, Giovanna Lanella e Andrea. La famiglia è attualmente in attesa di notizie, mantenendo la speranza. La sua scomparsa ha suscitato preoccupazione e attenzione tra le comunità locali e i soccorritori coinvolti nelle ricerche.

Milano – Tra i dispersi della tragedia di Crans Montana c’è Chiara Costanzo, 16 anni, originaria di Arona e studentessa al liceo Moreschi di Milano, città in cui vive con la mamma Giovanna Lanella e papà Andrea. Il nonno di Chiara, Cesare, mancato diversi anni fa, fu difensore civico del Comune piemontese all’inizio degli anni Duemila e volontario della locale Associazione genitori bambini Down (Agbd). Il nome dell’adolescente è spuntato nella lista dei 6 giovanissimi italiani di cui non si hanno più tracce dalla tragica notte del 31 dicembre, quando un enorme incendio ha devastato il locale “Le Constellation” a Crans-Montana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chi è Chiara Costanzo, 16 anni, dispersa a Crans-Montana: il liceo Moreschi, lo sport, la casa in svizzera. I genitori: “Appesi alla speranza” Leggi anche: Crans Montana, è tornata a casa l’insegnante mantovana data per dispersa. Chi manca ancora all’appello Leggi anche: “Tornata a casa”. Tragedia di Crans Montana, viva la 27enne dispersa La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. #CransMontana: Chiara Costanzo (papà e nonno aronesi) tra i dispersi. Un 19enne di #Baveno, Gregory Esposito, portato al Niguarda. Regione Lombardia in campo - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.