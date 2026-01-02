Caterina Balivo apre il 2026 con Stefano De Martino nel salotto di La Volta Buona
All'inizio del 2026, Caterina Balivo torna su Rai1 con “La Volta Buona”, il daily show che invita a scoprire nuove storie e incontrare ospiti di rilievo. Per questa prima puntata, si unisce a lei Stefano De Martino, consolidando un appuntamento che mira a offrire un momento di intrattenimento semplice e autentico, nel rispetto della tradizione televisiva italiana.
Il 2026 inizia all’insegna di nuove storie, grandi ospiti e un ritorno alla quotidianità televisiva con “La Volta Buona”, il daily show condotto da Caterina Balivo su Rai1. La prima settimana del programma, in onda da lunedì 5 a venerdì 9 gennaio alle 14.00, promette momenti emozionanti e un calendario ricco di contenuti, tra intrattenimento, memoria televisiva e approfondimenti culturali. Stefano De Martino all’Epifania e la Lotteria Italia. Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, il salotto di Balivo ospiterà Stefano De Martino, uno dei volti più amati della televisione italiana. Il ballerino e conduttore sarà protagonista di un’intervista esclusiva nel pomeriggio e, la stessa sera, condurrà in prime time su Rai1 “Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia”, un appuntamento tradizionale che unisce gioco e spettacolo. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
