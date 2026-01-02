All'inizio del 2026, Caterina Balivo torna su Rai1 con “La Volta Buona”, il daily show che invita a scoprire nuove storie e incontrare ospiti di rilievo. Per questa prima puntata, si unisce a lei Stefano De Martino, consolidando un appuntamento che mira a offrire un momento di intrattenimento semplice e autentico, nel rispetto della tradizione televisiva italiana.

Il 2026 inizia all’insegna di nuove storie, grandi ospiti e un ritorno alla quotidianità televisiva con “La Volta Buona”, il daily show condotto da Caterina Balivo su Rai1. La prima settimana del programma, in onda da lunedì 5 a venerdì 9 gennaio alle 14.00, promette momenti emozionanti e un calendario ricco di contenuti, tra intrattenimento, memoria televisiva e approfondimenti culturali. Stefano De Martino all’Epifania e la Lotteria Italia. Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, il salotto di Balivo ospiterà Stefano De Martino, uno dei volti più amati della televisione italiana. Il ballerino e conduttore sarà protagonista di un’intervista esclusiva nel pomeriggio e, la stessa sera, condurrà in prime time su Rai1 “Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia”, un appuntamento tradizionale che unisce gioco e spettacolo. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Caterina Balivo apre il 2026 con Stefano De Martino nel salotto di La Volta Buona

Leggi anche: LA VOLTA BUONA: CATERINA BALIVO ACCOGLIE STEFANO DE MARTINO, IL PRINCIPE DELLA TV

Leggi anche: ? Lutto e Scoop a La Volta Buona: Caterina Balivo Tra il Ricordo Commosso di Ornella Vanoni e il Segreto di Caterina Murino

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La Volta Buona con Caterina Balivo; Torna La Volta Buona con Caterina Balivo e Simon & the Stars per l'oroscopo del 2026 su Rai 1. Le anticipazioni; La Volta buona, tre dirette cancellate: quando torna in onda Caterina Balivo; Accusa Sergio Leone di molestie e la figlia del regista la denuncia, indagata Lory Del Santo.

Caterina apre il nuovo anno nel Sannio: la prima nata del 2026 è irpina - Si chiama Caterina, pesa 2,785 chilogrammi ed è figlia di una coppia residente a Mirabella Eclano. corriereirpinia.it