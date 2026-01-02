LA VOLTA BUONA | CATERINA BALIVO ACCOGLIE STEFANO DE MARTINO IL PRINCIPE DELLA TV

Da lunedì 5 a venerdì 9 gennaio, su Rai1, torna “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo. Nel primo appuntamento del 2026, il programma presenta un’intervista a Stefano De Martino, noto volto della televisione italiana. La trasmissione offre uno sguardo autentico sulla quotidianità, con approfondimenti e storie di attualità, in un contesto sobrio e rispettoso.

Nuovo anno, nuove storie e un ritorno alla quotidianità. La prima settimana del 2026 di “ La Volta Buona “, il daily show condotto da Caterina Balivo, andrà in onda su Rai1 da lunedì 5 a venerdì 9 gennaio alle 14.00. Nel giorno dell’Epifania, arriverà in studio Stefano De Martino, che la sera stessa in prime time su Rai 1, condurrà Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia. Una programmazione che unirà memoria televisiva, intrattenimento e nuovi inizi. Si partirà con un omaggio a “Fantastico” nel giorno dell’anniversario della finalissima della prima edizione del 1980. Un salotto speciale riunirà protagonisti e testimoni di un’epoca iconica della TV italiana, tra immagini simbolo e ricordi condivisi. 🔗 Leggi su Bubinoblog

