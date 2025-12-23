Castiglion Fiorentino | scuole che chiudono balle che crollano

E il Sindaco che scappa dalle responsabilità come dalla neve a luglio) Bastava una domandina, una eh, mica un interrogatorio della CIA. E invece crac! Durante l’ultimo Consiglio Comunale il castello di carte della Giunta è venuto giù peggio di un gazebo all’Antignano con la libecciata. La domanda era semplice semplice: che vuol fare il Comune sulle scuole de La Nave e Santa Cristina? Risposta del Sindaco? Una supercazzola durata quanto un gelato al sole, ma con un finale chiarissimo: le scuole chiudono. Punto. Non per i bambini. Non per i numeri. Ma perché “io un mi prendo responsabilità”. Tradotto dal politichese: “Chiudo tutto così dormo tranquillo”. 🔗 Leggi su Lortica.it

