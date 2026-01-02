Casa Albergo c’è il bando | diventerà una struttura psichiatrica

Il Comune di Castiglione del Lago ha pubblicato il bando per l’utilizzo dell’immobile “Casa Albergo” in via della Torre 13, Pozzuolo. L’obiettivo è trasformarlo in una struttura psichiatrica, nell’ambito di un progetto di riqualificazione del patrimonio comunale e di potenziamento dei servizi sanitari locali. La proposta prevede un’assegnazione a titolo oneroso, nel rispetto delle norme vigenti.

Il Comune di Castiglione del Lago ha approvato e pubblicato l'avviso per la concessione d'uso a titolo oneroso dell'immobile denominato "Casa Albergo", situato in via della Torre 13, nella frazione di Pozzuolo, con l'obiettivo di riqualificare il patrimonio comunale e potenziare i servizi sanitari sul territorio. L'immobile, un complesso disposto su più piani circondato da un'ampia area verde di oltre 5.000 mq, sarà destinato alla realizzazione di una Struttura residenziale psichiatrica terapeutico riabilitativa estensiva (denominata tipologia RP1.2 – SRP.2), in conformità con i nuovi regolamenti della Regione Umbria.

