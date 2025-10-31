L’ex Babaloo venduto all’asta | Diventerà una struttura turistica

L’imprenditore Alfio Caccamo, proprietario del parco commerciale Corridomnia, con la società Brand srl di Pieve Torina si è aggiudicato all’asta l’ex Babaloo di Porto Potenza Picena per 350mila euro. Un’asta a cui è stato l’unico a partecipare. E ora l’obiettivo è far rinascere l’area. Il Babaloo era stata eletta la miglior discoteca all’aperto d’Italia, frequentatissima dai giovani di tutta la regione e non solo, con la pista da ballo sull’acqua. Un posto unico sopra a un lago artificiale, con una capienza di quasi 10mila persone e dal 2002 ampliato con il Bababeach. Dopo il boom, però, era arrivato il fallimento con l’abbandono del locale nel degrado. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

