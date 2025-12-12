Distretto in marcia per l’Igp Identità qualità sostenibilità La forza del cardato riciclato

Il distretto tessile pratese si mobilita per difendere e promuovere l'Indicazione Geografica Protetta (Igp), evidenziando l'importanza di identità, qualità e sostenibilità. Con un focus sulla forza del cardato riciclato, il settore si presenta compatto a Roma, portando avanti una visione che unisce tradizione e innovazione per il futuro del territorio.

Il distretto tessile pratese si mobilita e lo fa compatto, portando a Roma l'identità di un territorio che rivendica metodo, storia e futuro. Nella prestigiosa sala dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati verrà presentato il percorso che condurrà il Cardato Riciclato Pratese verso la certificazione di Indicazione Geografica Protetta, un traguardo che sarebbe il primo in Italia per un prodotto industriale del sistema moda. Per l'occasione il distretto si sposterà in massa nella capitale: due autobus già prenotati – cento posti complessivi – e almeno altre cento persone in arrivo con mezzi propri.

