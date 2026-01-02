Calciomercato Bologna nel mirino Miretti e non solo Cosa risulta ad oggi in casa rossoblu?
Il calciomercato del Bologna si concentra sul centrocampista Miretti, con possibilità di un coinvolgimento della Juventus. Attualmente, i rossoblù valutano diverse opzioni per rinforzare il reparto centrale, considerando anche altri profili di interesse. La trattativa tra le due società potrebbe aprire nuovi scenari nelle prossime settimane, mentre il club si prepara a definire le proprie strategie per il mercato di gennaio.
Calciomercato Bologna: Miretti nel mirino, possibile intreccio con la Juventus Il Calciomercato Bologna potrebbe intrecciarsi in modo sorprendente con le strategie di gennaio della Juventus, dando vita a un vero e proprio valzer di centrocampisti. A delineare questo scenario è stato il giornalista Gianni Balzarini, che sul suo canale YouTube ha analizzato il futuro di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
