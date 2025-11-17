Calciomercato Juve Palestra nel mirino dei bianconeri? Ecco cosa risulta sulla squadra sabauda

Calciomercato Juve: il giovane Palestra nel mirino delle big, anche la Juve interessa Il calciomercato Juve è destinato a infiammarsi anche per il giovane talento Marco Palestra, esterno destro classe 2005, che sta facendo parlare molto di sé nella sua prima stagione da professionista. Attualmente in prestito al Cagliari, Palestra ha mostrato tutte le sue . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Juve, Palestra nel mirino dei bianconeri? Ecco cosa risulta sulla squadra sabauda

Altri contenuti sullo stesso argomento

Calciomercato Juve Brozovic più di una semplice suggestione - facebook.com Vai su Facebook

MOMENTO SONDAGGIO #Juve attesa protagonista nel prossimo calciomercato di gennaio: quale calciatore delle rivali farebbe più comodo a #Spalletti Vai su X

Palestra Juve: un club a sorpresa prova a mettere la freccia per l’esterno! Aumenta la concorrenza, ecco cosa sta succedendo - Aumenta la concorrenza, ecco cosa sta accadendo per il classe 2005 Un nome nuovo infiamma il mercato in vista dell’estate: Marco Pale ... Si legge su juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, 3 giocatori nel mirino per rinforzare la difesa a gennaio: ecco di chi si tratta - Calciomercato Juventus | La Juventus ha già avviato la pianificazione per la prossima sessione di calciomercato invernale, concentrando i propri sforzi sul ... Secondo news-sports.it

L’ex Next Gen, la rivelazione della Serie A e il nome estero: la Juve si rifà il look - Su chi sono in pressing i bianconeri: entrambi under 22, piacciono perché non occuperebbero posti in lista, ma c’è da battere la concorrenza dei nerazzurri ... Riporta msn.com