Bonny e Darmian sono ancora in fase di recupero dai rispettivi infortuni. La società ha comunicato le date di rientro previste per entrambi i calciatori dell’Inter, che potranno così tornare a disposizione della squadra nelle prossime settimane. Restano da monitorare gli sviluppi dei loro programmi di recupero e le eventuali variazioni rispetto alle tempistiche indicate.

di Lorenzo Vezzaro Bonny e Darmian ancora alle prese con i problemi fisici: ecco quando torneranno in campo i due calciatori dell’Inter. Nel corso dell’allenamento odierno, il futuro di Bonny e Darmian resta un tema caldo in casa Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i due giocatori stanno svolgendo lavoro personalizzato e non prenderanno parte alla gara contro il Bologna. Tuttavia, per l’attaccante Ange-Yoan Bonny, classe 2005, ci sono buone possibilità di un ritorno in gruppo domani, aprendo così la porta alla sua partecipazione alla partita di Parma. Il giovane talento francese, che ha avuto poche occasioni di giocare con i nerazzurri, sta cercando di rientrare in forma per recuperare terreno in vista delle prossime sfide. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonny e Darmian lavorano a parte, fissata la data del rientro dei due infortunati

Leggi anche: Infortunati Sampdoria, quel giocatore verso il ritorno: fissata la data del rientro dopo l’infortunio alla spalla! Le ultime

Leggi anche: Infortunati Inter, l’infermeria si popola con Darmian e Di Gennaro: c’è la data per il rientro di Thuram!

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Inter, il rientro di Bonny sempre più vicino. Lavora per esserci a Parma, Chivu ha un’altra idea; SM – Inter, col Parma si va verso la rosa al completo. Dumfries capitolo a parte da approfondire; Inter, in dubbio la presenza di Bonny a Parma. Quasi sicuramente invece ci sarà Darmian; Inter, Acerbi recuperato. Darmian e Bonny, rientro con cautela: gennaio bollente.

CdS - #Inter, Acerbi già pronto. Darmian e Bonny ancora indisponibili x.com

Mternews.it GRIA tssor LE ULTIME ESCLUSA DARMIAN E BONNY STANNO BENE E SONO ORMAI - facebook.com facebook