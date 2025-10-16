Infortunati Inter l’infermeria si popola con Darmian e Di Gennaro | c’è la data per il rientro di Thuram!
Inter News 24 Il punto da Appiano Gentile. La sosta per le nazionali lascia in eredità una brutta notizia per l’Inter. Alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile, in vista della delicata trasferta di sabato contro la Roma, l’infermeria nerazzurra si è improvvisamente riempita, costringendo il tecnico Cristian Chivu a fare i conti con due nuove, pesanti, assenze. Stop per Darmian, operazione per Di Gennaro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il primo a fermarsi è stato l’esperto jolly difensivo Matteo Darmian. 🔗 Leggi su Internews24.com
