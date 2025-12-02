Bilancio di previsione 2026-2028 ok dal Consiglio metropolitano
Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, riunito a Palazzo Alvaro, presieduto dal sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà con il supporto del segretario generale, Umberto Nucara, nel corso dell’ultima seduta ha approvato una serie di proposte, tra cui lo schema di bilancio di previsione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Approfondisci con queste news
Il Bilancio di previsione 2026/2028 illustrato ieri dalla vicesindaco Francesca Romagnoli mostra che restano invariate le aliquote Imu e l’addizionale comunale Irpef e anche le tariffe a copertura dei servizi... Leggi tutto - facebook.com Vai su Facebook
“Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa 2026-2028”. Approvato a maggioranza in Prima commissione l’atto proposto dall’ufficio di presidenza di Palazzo Cesaroni #regioneumbria #umbria consiglio.regione.umbria.it/informazione/n… Vai su X
Dal bilancio di previsione più risorse per sociale e ambiente, ma pesano i tagli statali - 2028 del comune di Verona: più risorse per sociale e ambiente, pesano i tagli dei fondi statali. veronaoggi.it scrive
Reggio Calabria, il Consiglio metropolitano approva il Bilancio di previsione 2026-2028 - Tra le altre delibere approvate, il Consiglio ha dato parere favorevole all’attivazione di tirocini extracurriculari ... Come scrive reggiotv.it
L’AQUILA: OK A BILANCIO DI PREVISIONE, BIONDI, - L’AQUILA – “Esprimo la mia piena soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, del Bilancio di previsione 2026- abruzzoweb.it scrive
Consegnato bilancio di previsione 2026-2028, approvazione entro fine anno - L’Amministrazione Comunale nella serata di giovedì presenta in Consiglio Comunale il bilancio di previsione 2026- Segnala livingcesenatico.it
Approvato bilancio del Consiglio Valle, 11,3 mln per il 2026 - Si attesta sul valore di 11 milioni 361 mila euro il bilancio previsionale per il 2026 del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, approvato oggi all'unanimità dall'assemblea. Riporta ansa.it
Reggio Calabria, il Consiglio metropolitano approva lo schema di Bilancio di previsione 2026-2028 - Il sindaco Falcomatà “documento di programmazione fondamentale per la vita dell’Ente, ci tenevo ad approvarlo prima di lasciare”. Scrive msn.com