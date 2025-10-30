' Domenica al museo' ingresso gratuito nei Musei nazionali

Domenica 2 novembre 2025 si rinnova l'appuntamento con la Domenica al Museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.Come ogni prima domenica del mese, anche il Sistema Museale di Ateneo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

