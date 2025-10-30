' Domenica al museo' ingresso gratuito nei Musei nazionali
Domenica 2 novembre 2025 si rinnova l'appuntamento con la Domenica al Museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.Come ogni prima domenica del mese, anche il Sistema Museale di Ateneo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
? Domenica 2 novembre, prima domenica del mese, musei e siti archeologici gratuiti. Saranno aperti a ingresso libero I musei civici: Musei Capitolini, Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Centrale Montemartini, Museo - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, due giorni a ingresso gratis a Galleria dell’Accademia e Musei del Bargello - Martedì 4 novembre si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate ... msn.com scrive
Domenica ingresso gratuito al Museo Archeologico Lametino - Domenica 2 novembre nuovo appuntamento con Domenica al museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che, ogni prima domenica del mese, permette l’ingresso gratuito in tutti i musei ... Lo riporta lametino.it
Domenica al museo di novembre 2025: i musei gratis a Genova e in Liguria - Domenica 2 novembre 2025, nel weekend di Ognissanti, torna l'appuntamento con la Domenica al Museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l' ingresso gratuito, ogni prima domenica del ... Secondo mentelocale.it