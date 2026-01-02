Il Museo Archeologico di Artimino propone per il mese di gennaio diverse iniziative, tra cui visite guidate e laboratori. Lunedì si svolgerà l’evento

Gennaio al Museo Archeologico di Artimino fra laboratori e visite guidate. Tante le iniziative dell’anno nuovo: si parte lunedì con "Aspettando la Befana al Tumulo di Montefortini", dalle 15 visita, laboratorio e merenda preparata dal circolo Arci di Comeana, nell’attesa dell’arrivo della Befana. Il costo è 10 euro a bambino. Martedì, giorno dell’Epifania, al museo di Artimino per l’intera giornata ci saranno tanti dolci e leccornie per salutare insieme le ultime vacanze natalizie. Ingresso ridotto a 2 euro a persona con orario dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 16. Domenica 18 gennaio sarà "Nel segno di Culsans", alla scoperta del misterioso Culsans, dio bifronte protettore delle porte, dei cicli temporali, della fine e dei nuovi inizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Befana al tumulo di Montefortini. Visita e merenda

Leggi anche: Speciale Visita guidata - La Befana a Posillipo

Leggi anche: Una merenda di letture al Green Village

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Befana al tumulo di Montefortini. Visita e merenda.

Befana al tumulo di Montefortini. Visita e merenda - Gennaio al Museo Archeologico di Artimino fra laboratori e visite guidate. msn.com