Speciale Visita guidata - La Befana a Posillipo

Scopri con la famiglia il Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon in occasione della Festa della Befana. Una visita guidata speciale pensata per i bambini, che permette di esplorare le meraviglie storiche e naturali del sito in modo coinvolgente e didattico. Un’occasione per conoscere il patrimonio culturale in un’atmosfera adatta a tutte le età, condividendo un momento di scoperta e divertimento.

Speciale visita guidata per l'Epifania dedicata ai più piccoli con le loro famiglie al Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon. Domenica 4 gennaio 2026, in occasione dell'Epifania, il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus organizza "la Befana a Posillipo" una speciale visita guidata.

