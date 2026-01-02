Autobus turistico in fiamme sulla Tangenziale di Napoli

Un autobus turistico ha preso fuoco lungo la Tangenziale di Napoli, mentre viaggiava in direzione Capodichino. L’incidente ha causato disagi alla circolazione, con interventi delle squadre di emergenza sul posto. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incendio né su eventuali feriti. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno gestendo l’accaduto per ripristinare la normale viabilità.

Un improvviso incendio ha coinvolto un autobus turistico in transito sulla Tangenziale di Napoli, mentre percorreva la carreggiata in direzione Capodichino. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero sviluppate dalla parte posteriore del mezzo pesante. Il conducente, accortosi del fumo, ha immediatamente accostato e interrotto la marcia, consentendo l'evacuazione del bus. Fortunatamente, non si .

