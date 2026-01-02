Autobus turistico va a fuoco | paura sulla Tangenziale di Napoli

Questa mattina sulla Tangenziale di Napoli, un autobus turistico ha preso fuoco, creando momenti di preoccupazione tra i presenti. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. L’incidente ha causato temporanei disagi al traffico, mentre le autorità intervenivano per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Restano da chiarire le cause dell’incendio, che sarà oggetto di ulteriori accertamenti.

Un autobus turistico è stato interessato da un incendio questa mattina, 2 gennaio, sulla Tangenziale di Napoli. Le fiamme si sono sprigionate dalla parte posteriore del mezzo.

