Aria fredda scesa dalla Scandinavia temperature fino a - 5° | Ma oggi e domani migliorerà

Da ilrestodelcarlino.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Aria fredda proveniente dalla Scandinavia ha portato temperature fino a -5°C a Ravenna, rendendo la notte di San Silvestro particolarmente fredda. Secondo gli esperti, le condizioni climatiche miglioreranno oggi e domani, offrendo un clima più mite e stabile. È importante monitorare le previsioni per pianificare al meglio le attività all'aperto e adottare le necessarie precauzioni contro il freddo intenso.

Ravenna, 2 gennaio 2026 – Come annunciato già da alcuni giorni dagli esperti, quella di San Silvestro si è rivelata, climatologicamente parlando, una notte decisamente fredda. “In effetti – osserva Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti) – “la discesa, il giorno 30, di una massa d’aria fredda dalla Scandinavia che si è diretta verso i Balcani sfiorando il versante Adriatico, nella notte tra mercoledì e ieri, complici anche i cieli sereni e l’assenza di vento, le temperature minime nella nostra provincia, in modo particolare in pianura e lungo la costa, sono scese di alcuni gradi sotto lo zero, con la comparsa, all’alba e soprattutto nelle aree pianeggianti, di estese brinate”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

aria fredda scesa dalla scandinavia temperature fino a 5176 ma oggi e domani migliorer224

© Ilrestodelcarlino.it - Aria fredda scesa dalla Scandinavia, temperature fino a - 5°: “Ma oggi e domani migliorerà”

Leggi anche: Neve a Natale in montagna? Gli esperti non hanno dubbi: aria fredda dalla Scandinavia, le ultime previsioni

Leggi anche: Freddo invernale in arrivo a Roma, temperature giù fino a 2 gradi con il vortice dalla Scandinavia: ecco quando

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

aria fredda scesa scandinaviaMeteo domani 30 dicembre: aria fredda in arrivo con nuvolosità in aumento e qualche precipitazione, anche nevosa - Meteo: domani 30 dicembre condizioni di tempo asciutto ma con aria più fredda in arrivo dai settori orientali, fenomeni in arrivo dal pomeriggio ... centrometeoitaliano.it

Meteo: Freddo, l'aria polare investe l'Italia, temperature a picco; cosa succede adesso - La causa va ricercata nello sbilanciamento verso nord di un’area di alta pressione e nello scorrimento, lungo il suo bordo orientale e meridionale, di venti gelidi che traggono origine direttamente da ... ilmeteo.it

Neve a Natale in montagna? Gli esperti non hanno dubbi: aria fredda dalla Scandinavia, le ultime previsioni - Firenze, 17 dicembre 2025 – È ancora presto per dirlo ma ad oggi, secondo ILMeteo. lanazione.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.