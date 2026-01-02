Aria fredda scesa dalla Scandinavia temperature fino a - 5° | Ma oggi e domani migliorerà

Aria fredda proveniente dalla Scandinavia ha portato temperature fino a -5°C a Ravenna, rendendo la notte di San Silvestro particolarmente fredda. Secondo gli esperti, le condizioni climatiche miglioreranno oggi e domani, offrendo un clima più mite e stabile. È importante monitorare le previsioni per pianificare al meglio le attività all'aperto e adottare le necessarie precauzioni contro il freddo intenso.

Ravenna, 2 gennaio 2026 – Come annunciato già da alcuni giorni dagli esperti, quella di San Silvestro si è rivelata, climatologicamente parlando, una notte decisamente fredda. “In effetti – osserva Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti) – “la discesa, il giorno 30, di una massa d’aria fredda dalla Scandinavia che si è diretta verso i Balcani sfiorando il versante Adriatico, nella notte tra mercoledì e ieri, complici anche i cieli sereni e l’assenza di vento, le temperature minime nella nostra provincia, in modo particolare in pianura e lungo la costa, sono scese di alcuni gradi sotto lo zero, con la comparsa, all’alba e soprattutto nelle aree pianeggianti, di estese brinate”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aria fredda scesa dalla Scandinavia, temperature fino a - 5°: “Ma oggi e domani migliorerà” Leggi anche: Neve a Natale in montagna? Gli esperti non hanno dubbi: aria fredda dalla Scandinavia, le ultime previsioni Leggi anche: Freddo invernale in arrivo a Roma, temperature giù fino a 2 gradi con il vortice dalla Scandinavia: ecco quando Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Meteo domani 30 dicembre: aria fredda in arrivo con nuvolosità in aumento e qualche precipitazione, anche nevosa - Meteo: domani 30 dicembre condizioni di tempo asciutto ma con aria più fredda in arrivo dai settori orientali, fenomeni in arrivo dal pomeriggio ... centrometeoitaliano.it

Meteo: Freddo, l'aria polare investe l'Italia, temperature a picco; cosa succede adesso - La causa va ricercata nello sbilanciamento verso nord di un’area di alta pressione e nello scorrimento, lungo il suo bordo orientale e meridionale, di venti gelidi che traggono origine direttamente da ... ilmeteo.it

Neve a Natale in montagna? Gli esperti non hanno dubbi: aria fredda dalla Scandinavia, le ultime previsioni - Firenze, 17 dicembre 2025 – È ancora presto per dirlo ma ad oggi, secondo ILMeteo. lanazione.it

PRIMO SGUARDO DAL SATELLITE L'immagine satellitare delle masse d'aria odierno, ci mostra ancora la presenza dell'alta pressione verso la Groenlandia. Questa sta permettendo la discesa di aria fredda dal Nord Europa di matrice Artica marittima, for - facebook.com facebook

Sono in arrivo correnti settentrionali che avvicineranno masse d'aria fredda alle Alpi. Oggi tempo soleggiato salvo qualche annuvolamento sulla cresta di confine orientale in giornata. In molte vallate soffierà vento da nord a tratti forte. Temperature massime tra x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.