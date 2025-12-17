Neve a Natale in montagna? Gli esperti non hanno dubbi | aria fredda dalla Scandinavia le ultime previsioni

Le previsioni per il Natale in montagna puntano verso un bianco spettacolare, grazie all’arrivo di aria fredda dalla Scandinavia. Gli esperti di ILMeteo.it e 3BMeteo confermano le ultime previsioni, lasciando aperta la speranza di un Natale innevato. Un’atmosfera magica che promette scenari incantati e tradizione, anche se ancora è presto per confermare con certezza.

Firenze, 17 dicembre 2025 – È ancora presto per dirlo ma ad oggi, secondo ILMeteo.it e 3BMeteo, è previsto un bianco Natale. Il bollettino meteo infatti segnala la possibilità di nevicate per i giorni del 24, 25 e 26 dicembre 2025 all’ Abetone e su tutto l’arco dell’appennino tosco-emiliano, compresa la Garfagnana e le Apuane. Le previsioni meteo. Secondo ILMeteo.it il Natale 2025 invertirà rotta rispetto agli scorsi anni (quando i festeggiamenti sono stati caratterizzati da un clima più mite e dall’alta pressione). Per il 2025 si prospetta invece un’inversione di tendenza, con l’arrivo di aria più fredda dalla Scandinavia prevista tra il 23 e il 25 dicembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

