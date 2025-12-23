Lo scorso 3 dicembre è andata in onda la puntata di Uomini e Donne in cui Agnese De Pasquale e Roberto Priolo hanno lasciato il programma insieme, per viversi la loro relazione lontano dai riflettori. A distanza di circa un mese da quell’evento, considerando che la puntata in questione è stata registrata un po’ di tempo prima, come staranno andando le cose tra i due? La risposta è molto facile, ovvero, benissimo. Quotidianamente Agnese e Roberto condividono contenuti inerenti il loro legame che, ormai, pare si sia trasformato in una relazione a tutti gli effetti. In una delle ultime dediche che i due si sono fatti sui social, infatti, i fan hanno notato un dettaglio che ha mandato in estasi i sostenitori più accaniti della coppia. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Agnese De Pasquale e Roberto innamorati fuori da UeD: il dettaglio che spiazza i fan

Leggi anche: Agnese De Pasquale e Roberto fuori da UeD: come va, lei esagera, il web esplode

Leggi anche: Agnese De Pasquale lancia stoccate a Federico fuori da UeD, lui fa gesti sospetti

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Uomini e donne, Agnese e Roberto: primo Natale di coppia; Uomini e Donne, Agnese De Pasquale e Roberto Priolo in crisi? Coppia lontana, emergono gossip; Uomini E Donne: Agnese e Roberto smentiscono le voci di crisi! Le parole social; Uomini e Donne, Roberto Priolo fa chiarezza sul rapporto con Agnese De Pasquale.

Agnese De Pasquale e Roberto Priolo si sono lasciati dopo Uomini e Donne?/ La coppia svela la verità - La coppia di Uomini e Donne rompe il silenzio e svela tutta la verità. ilsussidiario.net