Ad Affari Tuoi la partita folle di Sebastiano | in una partita con due pacchi da 300 mila euro va via a mani vuote

Fanpage.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre cambi accettati, uno in cui riprende il pacco cambiato precedente, tantissimi soldi lasciati per strada e i 300mila euro per la prima volta nel pacco nero. La partita di Sebastiano ad Affari Tuoi finisce nel peggiore dei modi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

