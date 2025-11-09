Ad Affari Tuoi la partita folle di Sebastiano | in una partita con due pacchi da 300 mila euro va via a mani vuote

Tre cambi accettati, uno in cui riprende il pacco cambiato precedente, tantissimi soldi lasciati per strada e i 300mila euro per la prima volta nel pacco nero. La partita di Sebastiano ad Affari Tuoi finisce nel peggiore dei modi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

