Nuova luce e più sicurezza sulla strada provinciale che da Ugento conduce verso Acquarica

UGENTO - Più luce e sicurezza lungo le direttrici che da Ugento si diramano verso le comunità limitrofe e verso le marine. Un primo passo è stato compiuto in questa settimana che ha visto avviato da alcune sere il nuovo impianto di illuminazione pubblica realizzato nei mesi scorsi lungo la strada. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: nuova - luce

La piazza della nuova Gamec a Bergamo vedrà la luce. Via libera al progetto Tiraboschi, si comincia in autunno

Nuova illuminazione in via Bartali a Fossacesia, più luce per la sicurezza e la vivibilità del Lungomare sud

Nuova luce all’incrocio della Galatone-Santa Maria al Bagno. “Ottimo segnale, illuminiamo tutta la strada”

Da quando è diventata mamma, il suo sorriso ha una nuova luce ? Domenica a #Verissimo, Miriam Leone si racconterà attraverso nuove emozioni e grandi progetti - facebook.com Vai su Facebook

Sicurezza e risparmio energetico, in arrivo la nuova illuminazione - L’amministrazione comunale, infatti, ha dato il via a un importante progetto di ampliamento e ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Nuova luce in arrivo per i viali delle Regine - In giunta è passata una delibera che prevedeva una spesa di 200mila euro per un generico ‘potenziamento della pubblica illuminazione e degli impianti semaforici ... Si legge su ilrestodelcarlino.it