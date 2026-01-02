3Tre Il Numero Magico dello Sci - 30.000 Fan per Tomba | La Tombomania che Fermò Campiglio ???

Dal 2 gennaio, Sky Sport ripercorre la storia della 3Tre di Madonna di Campiglio, una delle piste più iconiche dello sci italiano. Con oltre 30.000 fan e la leggenda di Tomba, questa gara ha lasciato un segno nel panorama sciistico, attirando anche gli avversari e creando un ricordo indelebile nel cuore degli appassionati. Un viaggio tra passato e presente di uno degli eventi più significativi dello sci nazionale.

Dal 2 gennaio Sky Sport racconta la leggenda della 3Tre di Madonna di Campiglio, l'unica gara italiana con una vera storia che attrae anche gli avversari. Il documentario realizzato con Trentino Marketing celebra la pista Miramonte che arriva nel cuore del paese di notte creando uno spettacolo di sport eccezionale. Giorgio Rocca ricorda la sua unica vittoria in Italia nel 2005 su questa grande classica nata nel 1950 e stabilizzata a Campiglio dal 1957. L'epoca d'oro di Alberto Tomba creò un problema di ordine pubblico immenso: 30.000 fan.

