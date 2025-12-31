3Tre – Il numero magico dello sci | Sky racconta i 75 anni della pista simbolo di Madonna di Campiglio
Dal 2 gennaio su Sky e NOW, un nuovo documentario ripercorre i 75 anni della 3Tre, la celebre pista di Madonna di Campiglio. Attraverso testimonianze e immagini storiche, si racconta la storia di un simbolo dello sci mondiale e delle sue imprese legate al Canalone Miramonti, luogo di sfide e successi di grandi campioni. Un’occasione per conoscere un patrimonio sportivo unico nel suo genere.
Da venerdì 2 gennaio su Sky e NOW il documentario che celebra la leggendaria 3Tre e il Canalone Miramonti, teatro delle imprese dei più grandi campioni dello sci mondiale. Settantacinque anni di storia, vittorie e notti indimenticabili sotto le luci delle Dolomiti. Da venerdì 2 gennaio, su Sky e in streaming su NOW, arriva “3Tre . 🔗 Leggi su Sportface.it
