Un bambino di cinque anni è deceduto durante una vacanza in un complesso sciistico nel nord del Giappone, dopo essersi rimasto incastrato in un tapis roulant che collega il parcheggio alla pista da sci. L’incidente si è verificato mentre il bambino era accompagnato dalla famiglia, evidenziando le criticità legate alla sicurezza nelle aree di accesso agli impianti sciistici.

Il braccio destro incastrato in un tapis roulant in movimento: così è morto un bambino di cinque anni che si trovava in vacanza in un complesso sciistico nel nord del Giappone. Lo riferisce l’agenzia Kyodo News. Quando la madre del piccolo Hinata Goto si è accorta che il figlio era rimasto intrappolato sull’autowalk che collega il parcheggio alle piste da sci, ha chiamato i vigili del fuoco. I soccorsi, però, sono arrivati troppo tardi. Il bambino è stato estratto dal nastro privo di sensi ed è morto poco dopo in ospedale. L’incidente è avvenuto a Otaru, sull’isola settentrionale di Hokkaido, dove il bambino e la sua famiglia, residenti a Sapporo, si trovavano in vacanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rimane incastrato sul tapis roulant che collega il parcheggio alla pista da sci: muore a cinque anni mentre è in vacanza con la famiglia

Leggi anche: Resta intrappolato sul tapis roulant del resort sciistico in Giappone, bimbo di 5 anni muore in ospedale

Leggi anche: Nerio Alessandri: "Sognavo il Mondiale su tapis roulant da 40 anni. Tutto partì dal mio garage"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Resta intrappolato sul tapis roulant del resort sciistico in Giappone, bimbo di 5 anni muore in ospedale - Un bimbo di 5 anni è morto in Giappone dopo essere rimasto incastrato nel tapis roulant dell'impianto sciistico dove si trovava con la famiglia ... fanpage.it