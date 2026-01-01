Trump ha deciso raid nella notte di capodanno | tre morti

Nella notte di Capodanno, un'operazione condotta senza rispettare confini nazionali ha provocato tre vittime e il affondamento di alcune imbarcazioni. I dettagli sulle circostanze e le motivazioni di questo raid rimangono ancora da chiarire, mentre le autorità indagano sugli sviluppi di quanto accaduto.

Tre persone uccise, imbarcazioni affondate e un'operazione condotta lontano da qualsiasi confine nazionale. È il bilancio dell'ultimo intervento militare degli Usa contro presunti narcotrafficanti, avvenuto nelle ultime ore in acque internazionali, secondo quanto comunicato dalle forze armate statunitensi. L'operazione, resa nota dal Comando Sud delle forze armate degli Stati Uniti, ha preso di mira tre imbarcazioni che navigavano in modo coordinato lungo rotte considerate strategiche per il narcotraffico. La nota ufficiale non specifica l'area geografica dell'intervento, limitandosi a confermare che l'azione si è svolta al di fuori delle acque territoriali di qualsiasi Stato.

Cosa c'è dietro i raid #Usa in #Nigeria Perché #Trump ha deciso di difendere i #cristiani dalle persecuzioni jihadiste #Africa #islam #jihad #bokoharam #storia #geopolitica #chiesa #religioni x.com

