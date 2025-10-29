Gaza Israele | Hamas ha ucciso un nostro soldato E bombarda | Almeno 65 morti nella notte Trump | Reazione giusta

gaza israele hamas haGaza, Israele: “Hamas ha ucciso un nostro soldato”. E bombarda: “Almeno 65 morti nella notte”. Trump: “Reazione giusta” - E’ salito ad almeno 65 morti il bilancio dei bombardamenti israeliani ripresi ieri sulla Striscia di Gaza, secondo fonti mediche locali citate dai media arabi. Scrive ilfattoquotidiano.it

