Gaza Israele | Hamas ha ucciso un nostro soldato E bombarda | Almeno 65 morti nella notte Trump | Reazione giusta
L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Da quando è in vigore il cessate il fuoco a Gaza (un cessate il fuoco che i giornalisti i politici servi chiamano "Pace") lo Stato genocida di Israele ha ucciso 106 civili palestinesi. 106 civili uccisi tra i quali oltre 20 bambini. Israele, dunque, ha violato ripetutament - facebook.com Vai su Facebook
Violazioni della tregua a #Gaza: #Israele denuncia un attacco terroristico e risponde con raid aerei. #Hamas dichiara: "False le accuse contro di noi su un attacco ai civili". Al #Tg2Rai ore 13,00 #19ottobre - X Vai su X
Gaza, Israele: “Hamas ha ucciso un nostro soldato”. E bombarda: “Almeno 65 morti nella notte”. Trump: “Reazione giusta” - E’ salito ad almeno 65 morti il bilancio dei bombardamenti israeliani ripresi ieri sulla Striscia di Gaza, secondo fonti mediche locali citate dai media arabi. Scrive ilfattoquotidiano.it
Netanyahu ordina all'esercito israeliano massicci raid immediati su Gaza. Il governo: violazione della tregua da parte di Hamas - Israele accusa Hamas di aver violato ripetutamente gli accordi previsti dalla tregua (e Hamas accusa Israele). corriere.it scrive
Tregua a rischio a Gaza, nuovi raid e decime di vittime. Trump: “Israele doveva reagire” - Le ultime notizie da Gaza: decine di palestinesi sono stati uccisi durante gli attacchi delle Idf avvenuti durante la notte ... Riporta fanpage.it