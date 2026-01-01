Tournée 4 Trampolini oggi Garmisch-Partenkirchen 2026 | orario gara tv programma streaming
Oggi si svolge a Garmisch-Partenkirchen il tradizionale appuntamento della Tournée dei Quattro Trampolini, con il salto di inizio anno. Nell’ambito della preparazione per i Giochi di Milano-Cortina 2026, viene confermata la formula classica, con orari, programma, diretta televisiva e streaming disponibili per gli appassionati. Un evento che rappresenta un momento importante nel calendario del salto con gli sci, seguito da pubblico e appassionati in tutto il mondo.
Non si ferma come da tradizione per Capodanno la Tournée dei Quattro Trampolini, che celebra oggi a Garmisch-Partenkirchen il Neujahpringen (“Il salto del nuovo anno”). Il Large Hill bavarese ospita la seconda tappa della 74ma Vierschanzentournee, valevole anche come ottavo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. LA DIRETTA LIVE DELLA TOURNEE DEI QUATTRO TRAMPOLINI DALLE 14.00 Sul Neuen Große Olympiaschanze va in scena una gara che potrebbe indirizzare in maniera forse definitiva la lotta per l’Aquila d’Oro, dopo il netto successo di Domen Prevc a Oberstdorf. 🔗 Leggi su Oasport.it
