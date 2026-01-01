Svizzera | media ' almeno 40 morti in esplosione Crans-Montana' 2

Un’esplosione avvenuta al “Le Constellation Bar” di Crans-Montana durante i festeggiamenti di Capodanno ha causato almeno 40 decessi, secondo fonti locali. L’incidente potrebbe essere stato provocato da dispositivi pirotecnici, come riportato dal quotidiano Brick. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’esplosione e sui dettagli dell’accaduto per fare chiarezza sull’accaduto.

(Adnkronos) - L'esplosione al “Le Constellation Bar”, a Crans-Montana durante i festeggiamenti di Capodanno, potrebbe essere stata causata da dispositivi pirotecnici, scrive il quotidiana Brick. Le indagini sono in corso per accertare la causa effettiva dell'esplosione, avvenuta nel seminterrato del bar intorno all'1,30 di notte. Polizia, vigili del fuoco ed elicotteri sono sul posto e l'area è completamente transennata, così come è è stato imposto un divieto di sorvolo su Crans-Montana. Al momento dell'esplosione nel ristorante c'erano più di 100 persone; la capienza è di 400 persone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

