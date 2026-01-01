Svizzera esplosione in un bar della stazione sciistica di lusso di Crans-Montana | Almeno 10 morti
Nella stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera, si è verificata un'esplosione che ha causato almeno 10 decessi e diversi feriti. L'incidente, avvenuto in un bar della zona, sta attualmente al centro delle indagini delle autorità locali. La comunità si trova ora ad affrontare le conseguenze di un evento che ha scosso questa rinomata destinazione turistica.
Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera. Secondo fonti della polizia ci sarebbero almeno 10 morti e 10 feriti. "C'è stata un'esplosione di origine sconosciuta", ha detto all'AFP Gaëtan Lathion, portavoce della polizia del Canton Vallese, nella Svizzera sudoccidentale. "Ci sono diversi feriti e diversi morti". La tragedia sarebbe avvenuta intorno all'1:30 nei locali Le Constellation, bar della lussuosa località alpina molto frequentato dai turisti e che può ospitare fino a 400 persone, mentre si svolgevano i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
