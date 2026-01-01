Svizzera | Fontana ' dolore per vittime vicino al popolo elvetico'

Il vicepremier svizzero Fontana ha espresso vicinanza alle vittime e alle loro famiglie della tragedia di Crans-Montana, sottolineando il suo sostegno al popolo svizzero in un momento difficile. La vicenda ha colpito profondamente la comunità locale, proprio mentre si celebrava il Capodanno. Un gesto di solidarietà che testimonia la vicinanza istituzionale e umana di fronte a un evento così doloroso.

