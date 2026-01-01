Svizzera | Fontana ' dolore per vittime vicino al popolo elvetico'
Il vicepremier svizzero Fontana ha espresso vicinanza alle vittime e alle loro famiglie della tragedia di Crans-Montana, sottolineando il suo sostegno al popolo svizzero in un momento difficile. La vicenda ha colpito profondamente la comunità locale, proprio mentre si celebrava il Capodanno. Un gesto di solidarietà che testimonia la vicinanza istituzionale e umana di fronte a un evento così doloroso.
Roma, 1 gen (Adnkronos) - "Mi stringo ai familiari delle vittime della tragedia di Crans-Montana. Sono vicino al popolo svizzero e alla comunità locale per questo immenso dolore che li ha colti in ore di festa per il nuovo anno. Rivolgo un sentito ringraziamento a chi sta lavorando per prestare soccorso e al personale italiano che sta collaborando con la Svizzera". Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Iltempo.it
