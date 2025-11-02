Gb | Fontana ' sbigottito per attacco vicino a famiglie e popolo britannico'

Roma, 2 nov (Adnkronos) - "Sbigottito per quanto avvenuto, seguo con apprensione le notizie relative all'attacco su un treno nel Cambridgeshire. Sono fatti gravissimi che lasciano senza parole. Ai feriti e alle loro famiglie va la mia vicinanza. Rivolgo un pensiero al popolo britannico". Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Gb: Fontana, 'sbigottito per attacco, vicino a famiglie e popolo britannico'

