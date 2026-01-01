Stadio Benelli Ravenna al Centro | Oltre un milione di euro per una struttura obsoleta è un errore
L’amministrazione di Ravenna ha deciso di investire oltre un milione di euro per il rinnovo dello Stadio Benelli, una struttura considerata obsoleta. Tuttavia, questa scelta solleva critiche riguardo alla gestione dei fondi pubblici, sottolineando l’importanza di pianificare gli investimenti all’interno di un quadro strategico che favorisca sviluppo, miglioramento dei servizi e innovazione per la comunità.
“La giunta Barattoni continua a dirottare fondi dal capitolo investimenti senza tenere conto che ogni spesa andrebbe perlomeno affrontata in un quadro generale che agevoli sviluppo, miglioramento dei servizi al cittadino e innovazione. Deliberare una spesa di oltre un milione di euro per una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
