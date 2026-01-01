Lo stadio Benelli si appresta a ricevere interventi per un milione di euro, mirati al miglioramento del campo e delle tribune. Questi lavori puntano a garantire una struttura più funzionale e sicura, sostenendo la crescita del Ravenna Fc. La squadra, attualmente in testa al campionato di Serie C, si prepara a vivere una stagione importante, con un impianto più adeguato alle esigenze del calcio professionistico.

Il Ravenna Fc sta vivendo in campionato una nuova era fatta di sogni e grandi aspirazioni, con la squadra in vetta al suo girone di Serie C. Ma il suo stadio non è decisamente nelle stesse condizioni. Con una larga parte degli spalti ancora chiusa al pubblico, il Benelli infatti non può dirsi un. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Calcio, un Benelli tutto esaurito si prepara a ospitare lo scontro al vertice tra Ravenna e Arezzo

Leggi anche: Calcio, un Benelli tutto esaurito si prepara a ospitare lo scontro al vertice tra Ravenna e Arezzo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Lo stadio Benelli si prepara per il 'grande calcio': interventi per un milione di euro su campo e tribune.

Anche gli infortunati si allenano da oggi allo stadio ‘Benelli’ - La truppa giallorossa prepara il match di sabato contro il Legnago in programma alle 17. ilrestodelcarlino.it

Vis-Ravenna per volare, al Benelli (ore 20.30) è serata di gala - 30 lo stadio pesarese ospiterà l’ultima partita dell’anno solare 2025 della Vis. msn.com

- La partita Vis Pesaro- Pineto, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/2026, si disputerà sabato 03/01/2026 alle ore 20:30 presso lo Stadio Benelli di Pesaro. I biglie - facebook.com facebook