Sofia Panizzi | Mi sono rotta un piede in scena Vorrei la serenità fare l' attrice può far perdere il proprio centro
Sofia Panizzi, attrice romana, racconta di aver subito una frattura durante una performance sul palco del Teatro Brancaccio. La sua esperienza evidenzia come la professione teatrale possa mettere alla prova il proprio equilibrio e serenità. Sul palcoscenico, insieme agli altri attori, continua a coinvolgere il pubblico con la sua presenza in una commedia musicale di lunga tradizione.
Sul palco del Teatro Brancaccio, l?attrice romana Sofia Panizzi continua a emozionare il pubblico, assieme agli altri attori del cast, come ci si aspetta dalla longeva commedia musicale. 🔗 Leggi su Leggo.it
