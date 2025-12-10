Cosa significa la frase di Guardiola su Xabi Alonso | Faccia pipì da solo Se l'è legata al dito

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'immediata vigilia della sfida di Champions tra Real Madrid e Manchester City, le dichiarazioni di Guardiola su Xabi Alonso hanno suscitato interesse e discussioni. La frase, controversa e insolita, ha attirato l'attenzione dei media e dei tifosi, alimentando curiosità sulla sua reale intenzione e sui possibili risvolti della partita.

Nell'immediata vigilia della sfida di Champions, Real Madrid-Manchester City, hanno alimentato curiosità le dichiarazioni del tecnico catalano. Dietro quella battuta si nasconde una piccola vendetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

