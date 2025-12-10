Cosa significa la frase di Guardiola su Xabi Alonso | Faccia pipì da solo Se l'è legata al dito
Nell'immediata vigilia della sfida di Champions tra Real Madrid e Manchester City, le dichiarazioni di Guardiola su Xabi Alonso hanno suscitato interesse e discussioni. La frase, controversa e insolita, ha attirato l'attenzione dei media e dei tifosi, alimentando curiosità sulla sua reale intenzione e sui possibili risvolti della partita.
Nell'immediata vigilia della sfida di Champions, Real Madrid-Manchester City, hanno alimentato curiosità le dichiarazioni del tecnico catalano. Dietro quella battuta si nasconde una piccola vendetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cosa significa la frase di Guardiola su Xabi Alonso: “Faccia pipì da solo”. Se l’è legata al dito - Manchester City, hanno alimentato curiosità le dichiarazioni del tecnico catalano ... Riporta fanpage.it
Guardiola, le scuse per la frase sui graffi autoinferti: «Volevo farmi del male»: «Non sottovaluto i problemi di salute mentale» - E poi la gaffe che lo costringe alle scuse, una frase detta al volo al termine della conferenza stampa dopo ... Si legge su corriere.it
Cosa significa celebrare davvero i diritti degli animali? Significa scendere in piazza, alzare la voce e far sentire il proprio cuore per chi non può difendersi da solo. Sabato, 250 persone a Milano l’hanno fatto insieme a noi e alla Rete dei Santuari, creando un m - facebook.com Vai su Facebook
"La #pace non è un augurio, è un dono" Cosa significa oggi essere portatori di pace? Ne parlano a @chiesatv2000 Padre Giulio Albanese e @EttoreSequi. La puntata è disponibile su #Play2000 Vai su X
Nainggolan svela alcuni retroscena: «Spalletti? Lo rispettavo moltissimo, come uomo e come allenatore. Su ... calcionews24.com
Fisco: Amazon, 'tra primi 50 contribuenti, sanzioni incidono su attrattività Italia' iltempo.it
Sarà un fine settimana con nuvole, nebbie e gelate in pianura, ma sole in montagna iltempo.it
Cucina italiana patrimonio Unesco, Klugmann: “Identità che muta e non si sfalda” lapresse.it
“Mi ha messo l’anello di fidanzamento ma non è andata come speravo e siamo finiti dai pompieri”: la storia di ... ilfattoquotidiano.it
Per entrare negli Usa ora i turisti dovranno mostrare cosa hanno fatto sui social negli ultimi 5 anni corriere.it