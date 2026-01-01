Scorrere le mie foto del 2025 è stata una doccia fredda A gennaio le ultime chemio le più dure A marzo mi sono sentita persa Oggi è un giorno per il lutto domani per risalire | parla Bianca Balti

Bianca Balti condivide il suo percorso nel 2025, un anno segnato da sfide e momenti di riflessione. Attraverso un post su Substack, descrive le difficoltà affrontate, dalle ultime chemio alle sensazioni di smarrimento. Un racconto sincero che invita alla riflessione sul dolore e sulla capacità di ripartire, giorno dopo giorno.

“Una doccia fredda”. Questo è stato per Bianca Balti scorrere le foto del 2025 e lo scrive lei stessa su Substack, in un lungo post nel quale racconta un anno difficile. “Gennaio è stato un disastro totale. – inizia – Gli ultimi due cicli di chemioterapia, di gran lunga i più duri. Gli incendi a Los Angeles. Il dubbio se la mia relazione potesse sopravvivere alla distanza. Tutto è successo nel giro di pochi giorni”. Nel settembre 2024 la modella ha scoperto di avere un tumore ovarico al terzo stadio e il percorso affrontato lo ha condiviso a più riprese, aiutando molti nella sua situazione a sentirsi meno soli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

