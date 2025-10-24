Le mie gambe tremano e le mie spalle non sono più coperte dalle tue che erano più grandi delle mie Mi guardo indietro e mi accorgo che adesso sono sola

B ianca Guaccero ha rotto il silenzio dopo dodici giorni, condividendo su Instagram un toccante messaggio dedicato al padre Ettore, scomparso il 10 ottobre. Con un’immagine nera a fare da sfondo, la sua lettera è il ricordo di un uomo che ha segnato la sua vita. Il post, che ha commosso migliaia di follower, racconta un legame indissolubile, fatto di momenti semplici e profondi. Bianca Guaccero regina di “Ballando con le Stelle”: l’annuncio della vincitrice X Leggi anche › Addio a Ike Turner Jr.: il figlio di Tina Turner è morto a 67 anni › Addio Re Giorgio. È morto Giorgio Armani Bianca Guaccero, il post doloroso di addio al papà. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «Le mie gambe tremano, e le mie spalle non sono più coperte dalle tue, che erano più grandi delle mie. Mi guardo indietro, e mi accorgo che adesso sono sola»

