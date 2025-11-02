Il divertimento è assicurato. E non può essere altrimenti con l’atteso spettacolo ‘Rumori fuori scena’ di Michael Frayn, in programma mercoledì 5 alle 21 al Teatro Politeama di Poggibonsi. In abbonamento nella nuova stagione congiunta 20252026 dei teatri della Valdelsa. Una proposta teatrale firmata dalla Compagnia Tkc The Kitchen Company. Con, sul palcoscenico, Daria D’Aloia, Fabrizio Careddu, Mauro D’Amico, Susanna Valtucci, Lidia Castella, Lorenzo Tolusso, Caterina Cottafavi, Fabio Facchini, Marco Zanutto. La regia è curata da Massimo Chiesa. Si tratta di un’irresistibile e plu-ripremiata commedia inglese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Risate senza sosta con ’Rumori fuori scena’ al Politeama